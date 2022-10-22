إحالة أوراق سائق تعدى على فتاة قاصر بمنزلها فى الإسكندرية للمفتى

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت أوراق سائق، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالتعدي على فتاة قاصر.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19800 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ يفيد بتعدي المتهم على المجني عليها بالشقة محل سكنه، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أن المجني عليها "س. خ. ق" 15 سنة بأنها حال انتقالها للعيش مع المتهم "م. ع. ا" سائق هي وأشقائها حال كونه خالها، وبعد ذلك أبلغ أشقاءها بأنها غير موجودة بالشقة، وذلك من أجل الانفراد بها وقام بالتعدي عليها، واكتشف أشقاء المجني عليها وجود شقيقتهم بالشقة، وتبين قيام المتهم بتعاطي المخدرات مستغلًا صغر سنها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها، وحددت جلسة الانعقاد القادمة للنطق في الحكم بإعدامه.