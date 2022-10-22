البدوى: تثبيت سعر البنزين قرار حكيم يؤكد الرؤية الاجتماعية للرئيس السيسى

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد بلجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، أهمية القرار لخفض العبء عن المواطن، لما يرتبط سعر الوقود بأسعار السلع، مشيدًا بالقرار بوصفه قرارًا حكيمًا يأتى تأكيدًا للرؤية الاجتماعية للرئيس السيسى لدعم محدودى الدخل.

وأشار البدوى إلى تزامن قرار تثبيت سعر الوقود عشية انطلاق المؤتمر الاقتصادى - المزمع عقده غدًا - وذلك فى إطار شبكة متكاملة من الإجراءات تتكامل مع بعضها وتدعم القطاع الخاص، مبينًا أن المؤتمر سيجد أصداءه من ارتياح بشأن دعم القطاع الخاص وعجلة الإنتاج وخفض تكلفة الاستيراد.

وأضاف أن الدولة اتخذت - خلال الأيام الماضية - العديد من القرارات تؤكد حرصها على تقليل العبء على المواطن والقطاع الخاص لصالح خفض أسعار السلع والمنتجات، مثمنًا هذا الجهد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مختلف الدول.

وأوضح أن القطاع الخاص سيتمكن - فى ظل هذه التوجه - من العمل وفتح فرص عمل جديدة، بما يقلل فاتورة الاقتصاد والتخلص من ضغط سعر صرف العملات الأجنبية.