خالد عكاشة: تثبيت أسعار الوقود يؤكد مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية

ثمّن الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، قرار تثبيت أسعار الوقود، مؤكدًا أنه يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم الاستقرار فى أسعار الوقود والصرف بالعالم.

وشدد «عكاشة»، على أن القرار من شأنه الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلية، ويؤكد مراعاة الدولة للظروف الحالية ورغبتها فى التخفيف عن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتأثيرها على سوق النفط.