السبت 22 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جابر الخواطر.. الرئيس السيسى يستجيب لطلب «فاطمة الزهراء» ويدعوها للقائه غدًا

جريدة الدستور
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استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لطلب الطالبة فاطمة الزهراء منصور من  ذوي  القدرات الخاصة، ودعاها  لحضور المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة للقائه غدًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«حياة كريمة» منشورًا خاصًا بالطالبة فاطمة والتي رسمت صورة للرئيس احتفالًا بمرور ثلاث سنوات على تدشين حياة كريمة، معبرةً عن شكرها لاهتمامه بذوي الهمم وتطوير قرى الريف المصري.
جاء ذلك خلال لقائها بشباب ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة خلال الندوات التوعوية التي عقدتها المؤسسة بجامعة سوهاج. 

وشاركت فاطمة في الحوار الطلابي الذي دار في ندوة حياة كريمة حيث إنها طالبة بالفرقة الأولى قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة سوهاج، وهي بطلة من ذوي الهمم هوايتها المفضلة الرسم.

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وائل لطفي

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