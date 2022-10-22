غدًا.. نظر دعوى اللاعب إسلام جابر ضد سيدة اتهمته بالزواج منها عرفيًا

تنظر الدائرة 8 مدني العمرانية الجزئية غدًا الأحد، ثالث جلسات الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة القدم إسلام جابر يطالب فيها سيدة بتعويض بعد أن اتهمته - في محضر بقسم شرطة الهرم - بالزواج منها عرفيًّا وإنكار نسب طفلها.

أُجلت الجلسة الماضية لاستخراج صورة رسمية من القضايا المرفوعة ضده، وشهادة دعوى النسب.

وطالب لاعب كرة القدم في دعواه، بتعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءة تلك السيدة في حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيًا في 5 مارس الماضي، بواسطة محامٍ حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت في بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وتفاجأت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتين زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.