حبس متهم بالنصب على المواطنين عبر «فيسبوك» بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس متهم بالنصب علي المواطنين الراغبين في السفر للخارج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول الواقعة.

كشفت التحقيقات أن المتهم انشأ صفحة وهمية للنصب على الراغبين في السفر للخارج، وإيهامهم بقدرته على استخراج تأشيرات السفر إلى الخارج، وجمع مبالغ مالية منهم.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخص أنشأ صفحة على “فيسبوك” للنصب على راغبي السفر للخارج بمصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التـواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم من خلالها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه (صاحب شركة - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة - له معلومات جنائية)، كما تبين تجميعه جوازات السفر من راغبي السفر للخارج، ومبلغ مالي مقابل الحصول على التأشيرة وإيهامهم بالسفر للعمل بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبصحبته (عامل بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة)، وعُثر بداخل مقر الشركة على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص من محافظات مختلفة من راغبي السفر للعمل بالخارج – سكانر - ماكينة تصوير - طابعة - جهاز "راوتر" - 2 بطاقة رقم قومي خاصة بالمتهم الأول– 4 بطاقات بنكية بحوزة المتهم الأول- 7 هواتف محمولة تستخدم في عملية إيهام المواطنين - 2 أكلاشيه - مبلغ مالي - سيارة)، وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه واتخاذه مقر الشركة لممارسة نشاطه الإجرامي وحيازة الأجهزة المضبوطة لاستخدامها في إيهام المواطنين بسابقة إلحاقه لآخرين للعمل بالخارج – بخلاف الحقيقة، واقتصار دور المتهم الثاني على العمل كسكرتير فقط.، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها.