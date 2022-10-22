ضبط 29 قضية اسطوانات بوتاجاز خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط (29) قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (5803 اسطوانات بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 783405 جنيهات) وضبط (23) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1217385 لترًا) وضبط (11300) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (3297٫921) طن عيني ومستندي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.