السبت 22 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرقم القومي.. رابط إجراء اختبارات معلم فصل في مسابقة 30 ألف معلم

معلم
معلم
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الاستعلام عن وظيفة معلم فصل بجميع المحافظات بمسابقة 30 ألف معلم من أكثر الموضوعات بحثُا عبر محركات البحث، بعدما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن استعدادات الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

موعد اجراء اختبارات وظيفة معلم فصل بجميع المحافظات بمسابقة 30 ألف معلم

وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمني، الذي أعده الجهاز لعقد الاختبارات معلم فصل والمقرر لها أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أكتوبر، باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، وتليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر، ثم قنا يومي 30 و31 أكتوبر، وسوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، ومحافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.

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وأضاف أنه من المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين في وظيفة معلم فصل من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومي 16 و17 نوفمبر، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر، والفيوم 30 نوفمبر.

 

بالرقم القومي.. رابط اجراء اختبارات معلم فصل بجميع المحافظات بمسابقة 30 ألف معلم

وكشف رئيس الجهاز عن أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر، ومحافظة بني سويف يومي 7 و8 من الشهر نفسه، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ومحافظة الإسكندرية 12 ديسمبر، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، وأخيراً القاهرة 14 ديسمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز

 

أسباب عدم قبول المرشحين في وظيفة معلم الفصل.. مسابقة 30 ألف معلم 

خلال فحص الجهاز لأوراق المتقدمين للتأكد من مطابقتها للشروط، رصد قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت في القيام بالتقديم بدلا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض، وفي هذا الشأن ناشد رئيس الجهاز المواطنين الراغبين في التقدم للوظائف القيام بالتقديم بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.

وأضاف أن أسباب الاستبعاد تنوعت لتشمل عدم ملاءمة المؤهل للوظيفة، والمستندات المرفقة غير مطابقة للإعلان، بالإضافة إلى أن تقدير المؤهل غير مناسب للوظيفة، وعدم تطابق الرقم القومي المسجل مع صورة البطاقة المرفقة، إلى جانب عدم تطابق محل الإقامة المثبت بالبطاقة مع المحافظة المتقدم لها، وغيرها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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