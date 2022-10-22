بتوجيهات الرئيس السيسي.. «حياة كريمة» تطلق مبادرة «تدريب العمالة»

أطلقت مؤسسة (حياة كريمة)، المرحلة الأولى من مبادرة تدريب العمالة المصرية، التي تأتي كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (إبدأ)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي تأتي لتوحيد جهود الدولة سعيًا لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من محافظة سوهاج بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى في سوهاج تشمل برنامجا تدريبيا مهنيا متكاملا للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، بحيث يتم تدريب الشباب داخل سيارات التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة علي وجود برنامجً رياضي وترفيهي شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وإجراءات الكشف المبكر، والعلاقات الأسرية والتعامل مع الأبناء.

يأتي ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتي تعمل على تهيئة كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن هذا التعاون المشترك يأتي فى إطار توجيهات ودعم رئيس الجمهورية لتنفيذ مبادرتيّ "حياة كريمة" و"ابدأ" من أجل بناء الإنسان المصري، مضيفاً أنه بموجب هذا التعاون سيتم تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من الشباب على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية من خلال سيارات متنقلة مجهزة تابعة للوزارة، كما سيتم عقد محاضرات توعوية بمختلف مجالات المعرفة، والتي من شأنها تنمية القدرات الفكرية للمواطنين، ونشر الوعي الثقافي لهم والمساهمة في حماية المجتمع والأفراد من مختلف الظواهر السلبية مثل الإدمان والتفكك الأسري.

وثمّن الوزير مختلف المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف العبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع مؤسسات الدولة؛ من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى في مصر وتنمية العنصر البشري رفع المستوى المهني للشباب؛ بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة.

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة (حياة كريمة) بأهمية توحيد الجهود، تحت المظلة الكبرى (حياة كريمة) وتكاتف جهود مؤسسات الدولة، وفي اطار دور المؤسسة التنموي في تعزيز قيم العمل التنموي في المبادرة الرئاسية، والتي هي أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، حيث تهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين، الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.