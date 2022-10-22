ترميم المنسوجات الأثرية في دراسة دكتوراة بجامعة سوهاج

حصل الباحث محمود أبو المعارف ، المدرس المساعد بكلية الآثار جامعة سوهاج علي درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولي وتوصية بطباعة وتداول الرسالة مع الجامعات، وذلك عن موضوع استخدام الانزيمات والمواد النانوية في مكافحة التلف الميكروبيولجي للمنسوجات الكتانية الأثرية دراسة مقارنة تجريبة تطبيقية.

أقيمت المناقشة بحضور الأستاذ الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، واللجنة المكونة من أ.د عمر محمد أحمد عبد الكريم أستاذ ترميم المنسوجات الأثرية والمواد العضوية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وأ.د محمد عبد الله معروف رئيس قسم ترميم الآثار ووكيل كلية الآثار بجامعة سوهاج سابقا، وأ.د غادة عواد أستاذ بقسم كمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بالمركز القومي للبحوث ، وأ.د وائل صبري أستاذ كمياء المواد البوليمرية النانومترية بقسم البوليمر والمخضبات بالمركز القومي للبحوث.

وتناولت الرسالة أستخدام أنزيمات البروتيز والكيتنيز في مكافحة التلف الميكروبيولجي للمنسوجات الكتانية الأثرية كأحد تطبيقات الكمياء الحيوية في مجال علاج وصيانة المنسوجات الأثرية، كما تناولت الدراسة تقييم بعض المواد النانومترية مثل جزيئات الفضة و وحبيبات ثاني أكسيد التيتانيوم كأحد المواد التي لها فاعلية جيدة في تثبيط نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل الفطريات التي تنمو علي أسطح المنسوجات الأثرية.

واستمرت المناقشة لمدة 3 ساعات متواصلة، وسط إشادة كبيرة من لجنة الحكم والمناقشة، خاصة وأن الدراسة التي تعتبر نادرة كونها تضمنت أكثر من جانب ، احتاجت وقتا طويلا، فقد عمل الباحث علي مشروع الدراسة لمدة تجاوزت الأربع سنوات ونصف، بين دراسات ومراجع وتطبيقات عملية.

ووصفت لجنة المناقشة الرسالة بكونها تتضمن 4 رسائل للدكتوراة وليس رسالة واحدة، لما فيها من جهد كبير من قبل الباحث.

وحضر المناقشة عدد كبير من قبل الأهل والأصدقاء وعدد من طلبة الماجستير والدكتوراه المهتمين بمجال ترميم المنسوجات الأُثرية، ومجموعة من أخصائي الترميم من وزارة السياحة والآثار وبعض من أعضاء هيئة التدريس، والكاتب الصحفي محمد زكي.