تفاصيل مناظرة النيابة جثتى سيدة وطفلتها عثر عليهما مشنوقتين فى عين شمس

كشفت مناظرة نيابة عين شمس جثتين متحللتين لسيدة إفريقية في العقد الرابع من عمرها وطفلتها، عثر عليهما مشنوقتين داخل شقتهما، عن وجود آثار خنق على رقبة المتوفيتين وترتديان كامل ملابسهما.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الأم تعاني من حالة مادية ونفسية صعبة منذ انفصالها عن زوجها، وفى يوم الواقعة تخلصت من الطفلة وانتحرت.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثتين لسيدة في العقد الرابع من العمر، تحمل جنسية إحدى دول إفريقيا، وطفلتها، مشنوقتين داخل شقتهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.