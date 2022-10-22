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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسهم البورصة المصرية تربح أكثر من 4 مليارات جنيه بختام تداولات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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سجلت أسهم البورصة المصرية مكاسب سوقية بأكثر من أربعة مليارات جنيه بختام الخميس 20 أكتوبر 2022، آخر تداولات هذا الأسبوع.

 

وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 4.3 مليار جنيه بدعم محلي وعربي ليغلق عند 710.813 مليار جنيه.

 

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 عند مستوى 10273.53 نقطة بارتفاع نسبته 1.15%، كما ارتفع مؤشر EGX 30 Cappedبنسبة 1.18% مسجلا 12624.45 نقطة.

 

وصعد مؤشر EGX 70 EWI بنسبة 0.75% عند مستوى 2223.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX 100 EWI بنحو 0.84% مسجلا 3180.58 نقطة.

 

وضم الارتفاع مؤشر EGX 30 TR الذي قفز 1.14% ليسجل 4194.85 نقطة، أيضا ارتفع مؤشر EGX 50 بنسبة 0.65% مغلقا عند 1953.54 نقطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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