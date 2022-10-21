الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بترويج مخدر الهيروين فى الشروق

الهيروين
الهيروين
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قررت نياية الشروق وبدر، حبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وتلقى ضباط قسم  شرطة الشروق، معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

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وائل لطفي

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