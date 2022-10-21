السبت 22 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على تسرب غاز داخل شقة سكنية بالوراق

جريدة الدستور
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شهدت منطقة الوراق حالة من القلق والخوف إثر تسرب غاز من وحدة سكنية بشارع جمال عبد الناصر في عزبة المفتي تمت السيطرة عليه.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بحدوث تسرب غاز داخل عقار بعزبة المفتي.

وانتقلت الخدمات الأمنية بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تسرب غاز من وحدة سكنية بالعقار رقم 1 بشارع جمال عبد الناصر.

وتم إصلاح الكسر دون خسائر بشرية أو خطورة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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