الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سيدة عذبت ابنتها بسكين ساخن لإجبارها على التسول بمدينة نصر

حبس سيدة
حبس سيدة
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قررت نيابة مدينة نصر حجز سيدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حيث عذبت نجلتها لإجبارها على التسول.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة  ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" يتضمن العثور على طفلة تقوم باستجداء المارة وبها آثار حريق بالجسم إثر تعدي والدتها عليها.

تعود الواقعة في إطار كشف  ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن العثور على طفلة تقوم باستجداء المارة وبها آثار حريق بالجسم إثر تعدى والدتها عليها.

وبالفحص أمكن تحديد الطفلة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتبين إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم وبسؤال والدتها أفادت بأن الإصابات ناتجة عن حادث قديم لسابقة قيام كريمتها بترك المنزل بصفة مستمرة.

وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدتها بإحداث إصابتها باستخدام سكين ساخنة لفقدها مبلغا ماليا أثناء قيامها باستجداء المارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدة الطفلة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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