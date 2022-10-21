حبس عصابة النصب على المواطنين والترويج لمُنتج دوائي غير مُرخص

أمرت النيابة العامة بحبس “سحر. أ"، و"عمرو. ع" لقيامهما بالنصب على المواطنين، من خلال ترويج مُنتج دوائي غير مُرخص، وهو سیدرازال ليمورال.

كانت أجهزة الأمن ألقت على المتهمين حيث إن سبق اتهام “سحر. أ” في قضية إنشاء وإدارة شبكة إعلانية بدون ترخيص.

وتولت النيابة التحقيق مع زعيمة العصابة، بتهمة الترويج للمنتج الدوائي الأشهر إعلاميًّا “ليمورال سيدرازال”، بزعم علاج خشونة الركبة، والذي تم الترويج له على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة، ليتضح بعد ذلك أن المنتج الدوائي مغشوش، وأن القائمين على ترويجه، يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، وحققوا أموالًا طائلة خلال الأيام الأخيرة بنحو 50 مليون جنيه.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهمين استعانا بأطباء ومتخصصين في إعلانات عبر الفضائيات، وأوهما المواطنين بقُدرة المنتج الدوائي المغشوش “سیدرازال ليمورال” على علاج الانزلاق الغضروفي وخشونة الركب والمفاصل، مقابل أجر مادي كبير.

التحريات تضمنت، اتخاذ المتهمين، شقة سكنية ومخزنًا سريًّا مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وأنشآ وأدارا قناة على “يوتيوب” وصفحات على “فيسبوك” دون ترخيص من الهيئة الوطنية للإعلام.

وقام المتهمان بالترويج لذات المنتج من خلال إعلانات يقوما بتصويرها وبثها دون ترخيص من اللجنة العليا، لإعلان الدواء، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2022.

وتابعت التحريات، أن المتهمين قاما بالإتجار وإدارة مخزن لتوزيع الأدوية غير المرخصة، دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وعثرت أجهزة الأمن على جهاز حاسب آلي به مبيعات وطلبات قُدِّرت بـ 50 مليون جنيه، وفتحت النيابة العامة، تحقيقاتها مع المتهمين، وقررت حبسهما على ذمة القضية.