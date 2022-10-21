كشف ملابسات خطف صاحب مكتب مقاولات فى أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف ملابسات اختفاء صاحب مكتب مقاولات وسرقته عقب استدراجه من قبل سيدة بحجة قضاء سهرة حمراء بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد قيام 3 أشخاص باختطاف صاحب مكتب مقاولات وسرقة أمواله بمنطقة برك الخيام بأكتوبر الجيزة.

بإجراء التحريات تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين قيام بعض الأشخاص باختطاف شخص وسرقة أمواله ومتعلقاته الشخصية.

وتشكّل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة بقيادة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وزوجته وعاطل بسبب خلافات مالية مع المجني عليه حيث قاموا باستدراجه وخطفه حيث قامت السيدة باستدراجه بحجة قضاء سهرة حمراء وقاموا بخطفه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم أكتوبر ثالث من إلقاء القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.