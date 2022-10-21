ضبط 26 طن دقيق أبيض مجهول المصدر داخل مخزن بالجيزة

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط 26 طن دقيق أبيض بحوزة المدير المسؤول عن مخبز سياحي داخل مخزن يعمل بدون ترخيص.

وتلقى العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، معلومات تفيد بقيام صاحب مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص بتجميع كميات كبيرة من الدقيق الأبيض معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء أحمد خلف النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و بقيادة العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تم ضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحى وعثر بحوزته على 26 طن دقيق أبيض"عينى" داخل مخزن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.