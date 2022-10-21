الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان خل مجهولة المصدر داخل مخزن فى الجيزة

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تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 6 أطنان "خل" معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بتخزين كميات كبيرة من "الخل" معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء أحمد خلف النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة من ضبط 6 أطنان "خل" معبأة داخل عبوات داخل مخزن للسلع الغذائية بالجيزة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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