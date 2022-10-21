الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير محطة وقود باع 21 ألف لتر بنزين بالقاهرة

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من القبض على صاحب محطة لتموين السيارات لقيامه ببيع 21 ألف لتر مواد بنزين وسولار في السوق السوداء بالقاهرة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة تحت إشراف اللواء علي نور الدين مدير الإدارة  يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 21 ألف لتر بنزين وسولار تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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