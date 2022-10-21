ضبط مدير مخزن حجب 18 طن دقيق وسكر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 18 طن دقيق وسكر وزيت طعام لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بالقاهرة تحت إشراف اللواء علي نور الدي مدير الإدارة من ضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق والسكر وزيت الطعام داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 18 طن دقيق وسكر وزيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعارها، وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة.