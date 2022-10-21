الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرور أسيوط يرفع آثار تصادم سيارتين بالطريق الزراعى

جريدة الدستور
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دفعت الإدارة العامة لمرور أسيوط بأوناشها لرفع أثار حادث تصادم طريق أسيوط القاهرة الزراعي وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها عقب سحب الكثافات المرورية.

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام بوابة جامعة أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. 

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام مدخل جامعة أسيوط ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة تصادم حادث تصادم السيارة رقم  "6247 ي ن ع" والأخرى رقم “1563 ي ا ل”. 

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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