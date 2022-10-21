الجمعة 21 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل ربة منزل للمشرحة صدمها القطار فى الشرقية

جريدة الدستور
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نقلت سيارة الإسعاف جثة ربة منزل صدمها القطار أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاه، بالقرب من مزلقان قرية الفدادنة، بنطاق مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي، بوصول "سماح. ع. ال"، 41 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز فاقوس، جراء تعرضها لحادث قطار.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع المتوفاة، بعدما صدمها قطار بالقرب من مزلقان قرية الفدادنة التابعة لدائرة مركز فاقوس، في حادث أودى بحياتها على الفور، فيما تبين أن المتوفاة كانت برفقة ابنها لشراء بعض احتياجات المنزل، وأثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة صدمها القطار وأودى بحياتها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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