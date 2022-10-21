الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالبحيرة

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بالبحيرة بحبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة دمنهور، وذلك بعدما تمكن رجال الشرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من مخدر الهيروين وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية عندما وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة بوزارة الداخلية تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم في منطقة دمنهور بالبحيرة تخصص نشاطه في الاتجار بمخدر الهيروين واتخاذه من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته 2 أسطوانة لمخدر الهيروين تزنان 550 جرامًا ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس، وعقب ضبط المتهم اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، أمكن ضبطه وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة كيلو جرام.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 125 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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