الجمعة 21 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة لتهريب أسلحة بيضاء وطلقات نارية عبر مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
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ألقت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، القبض على راكب أجنبي من أصل مصري وبحوزته أسلحة بيضاء وطلقات نارية ومنظار.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت، استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء، وقام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 2 خنجر و سيف ذو نصل حاد وطلقتين لسلاح ناري عيار 9 ملم ونظارة ميدان افاد تقرير الرائد محمد قنصوة من ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم ويلزم لدخول نظارة الميدان تصريح. 

وأمر حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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