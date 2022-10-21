«رفض يجوزنى أمه».. تاجر خردة يطلق النار على شاب بمصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة واقعة غريبة، عندما أقدم تاجر خردة على الاستعانة ببلطجي، وأطلق النار على شاب لرفض المجني عليه تزويج والدته له.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود إطلاق نار ومصاب بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على شاب عمره 20 سنة، مصاب بطلق ناري في الوجه، وحالته حرجة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وتاجر خردة بسبب رغبة التاجر في الزواج من والدة المجني عليه، وتم القبض على أحد المتهمين، َوجار البحث عن 3 آخرين، وتحرر المحضر اللازم.

وقال شهود عيان إن المتهم يعمل تاجر خردة، وكان يرغب في الزواج من والدة المجنى عليه، وتقدم لخطبتها لكن الشاب المصاب رفض، فقام المتهم بالاستعانة بـ3 بلطجية وأطلقوا النار من بندقية خرطوش على وجه المتهم، مما تسبب في إصابته في وجهه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.