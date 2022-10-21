وزير الشباب والرياضة يشهد منافسات بطولة العالم للرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، واللواء أيمن الجرجاوي رئيس نادي الرماية بميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، منافسات بطولة العالم للرماية والتي تقام في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتضمنت منافسات اليوم نهائيات 50 متر بندقية 3 أوضاع سيدات، و10 أمتار مسدس هواء ناشئين، و10 أمتار بندقية هواء فرق مختلط ناشئين، و10 أمتار مسدس هواء فرق ناشئين، ويشارك في البطولة أكثر من 1041 رام ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

حيث تابع وزير الشباب والرياضة منافسات 10 أمتار مسدس هواء ناشئين، كما قام بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر بطولة العالم للرماية في نسختها الحالية، مضيفا أن قوة المنافسات التي تشهدها البطولة تعود بالكثير من الإيجابيات على لاعبي المنتخب المصري في المنافسات والاستعدادات للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس 2024، حيث تمكن أول لاعب مصر وهو عزمي محيلبة من حجز أول بطاقة مصرية للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الاتحاد المصري للرماية تمكن خلال الفترة الماضية من النهوض بمستوي اللاعبين والمنتخبات بشكل كبير وهو ما ظهر في المستوي الرائع والنتائج المتقدمة التي يحرزها اللاعبون في البطولات المختلفة.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل والمتابعة المستمرة من أجل نجاح البطولة.

وأضاف حسنى أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.