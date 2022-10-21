تعرف على حظ برج الحمل ليوم الجمعة 21 أكتوبر

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد برج الحمل.

برج الحمل اليومي

حافظ على تركيزك واستغل كل طاقتك فيه، فقط لا تقل أي شيء يمكن أن يوقعك في فوضى عاطفية، قد يتمكن أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال من توسيعه أو تجديد المنافذ القائمة بالفعل.

برج الحمل للصحة والعافية

لاحظت مؤخرًا زيادة في الوزن، أنت تدرك ذلك بشكل خاص لكنك لم تعمل من أجل ذلك، اليوم قد تجد نفسك تدخل في نظام غذائي روتيني، يمكنك أيضًا ممارسة التمارين الخفيفة، تجنب المشي على الطرق المزدحمة حيث إنك عرضة للإصابة بحساسية الغبار، ارتدِ قناعًا بدلًا من ذلك.

برج الحمل اليومي للحب والعلاقة

التفاهم المتبادل والتسامح ضروريان في أي علاقة، لقد وضعت شريكك على قاعدة التمثال وستجد الآن صعوبة في فهم أو مسامحة أي تجاوز قد يرتكبه، ومع ذلك، فإن التشدد الشديد لن يؤدي إلا إلى البؤس للجميع، يجب أن تكون أكثر تعاطفاً وتفهماً إذا كنت تريد علاقة حقيقية.

برج الحمل الوظيفي والمال

من المحتمل أن يتطور الاحتكاك بينك وبين شريكك لكن عليك التمسك بوجهة نظرك وعدم التراجع عنها، لا تقلق لأن هذا الوضع لن يؤدي إلى قطيعة دائمة، على الرغم من أنه قد يكون هناك شعور مؤقت بالبرودة، إلا أن شريكك سيدرك أنك فعلت ما كنت تعتقد أنه صحيح وستكتسب المزيد من الاحترام منه / منها.

يذكر أن برج الحمل يشمل الشخصيات المولودة من الفترة 21 مارس إلى 20 أبریل، ومن مواصفات برج الحمل الرجل أن حركته ديناميكية ويكره الفتور والكسل، كما أنه رجل صادق لا يعرف النفاق ويسعى دائما إلي التجديد والتغيير كما أنه مخلص في العمل الخاص به، ومع ذلك لديه ميول للضحك وسماع النكت.

أما برج الحمل المرأة تجدها عاطفية، امرأة في المهمات كما أنها سيدة في المجتمع حاضرة للأحداث الهامة، تجدها في المهمات الصعبة.