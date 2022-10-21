الجمعة 21 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على حظ برج الحمل ليوم الجمعة 21 أكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ads

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد برج الحمل.

برج الحمل اليومي

حافظ على تركيزك واستغل كل طاقتك فيه، فقط لا تقل أي شيء يمكن أن يوقعك في فوضى عاطفية، قد يتمكن أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال من توسيعه أو تجديد المنافذ القائمة بالفعل.

برج الحمل للصحة والعافية

لاحظت مؤخرًا زيادة في الوزن، أنت تدرك ذلك بشكل خاص لكنك لم تعمل من أجل ذلك، اليوم قد تجد نفسك تدخل في نظام غذائي روتيني، يمكنك أيضًا ممارسة التمارين الخفيفة، تجنب المشي على الطرق المزدحمة حيث إنك عرضة للإصابة بحساسية الغبار، ارتدِ قناعًا بدلًا من ذلك.

برج الحمل اليومي للحب والعلاقة

التفاهم المتبادل والتسامح ضروريان في أي علاقة، لقد وضعت شريكك على قاعدة التمثال وستجد الآن صعوبة في فهم أو مسامحة أي تجاوز قد يرتكبه، ومع ذلك، فإن التشدد الشديد لن يؤدي إلا إلى البؤس للجميع، يجب أن تكون أكثر تعاطفاً وتفهماً إذا كنت تريد علاقة حقيقية.

برج الحمل الوظيفي والمال 

من المحتمل أن يتطور الاحتكاك بينك وبين شريكك لكن عليك التمسك بوجهة نظرك وعدم التراجع عنها، لا تقلق لأن هذا الوضع لن يؤدي إلى قطيعة دائمة، على الرغم من أنه قد يكون هناك شعور مؤقت بالبرودة، إلا أن شريكك سيدرك أنك فعلت ما كنت تعتقد أنه صحيح وستكتسب المزيد من الاحترام منه / منها.

يذكر أن برج الحمل يشمل الشخصيات المولودة من الفترة 21 مارس إلى 20 أبریل، ومن مواصفات برج الحمل الرجل أن حركته ديناميكية ويكره  الفتور والكسل، كما أنه رجل صادق لا يعرف النفاق ويسعى دائما إلي التجديد والتغيير كما أنه  مخلص في العمل الخاص به، ومع ذلك لديه ميول للضحك وسماع النكت.

أما برج الحمل المرأة تجدها عاطفية، امرأة في المهمات كما أنها سيدة في المجتمع حاضرة للأحداث الهامة، تجدها في المهمات الصعبة.

برج الحمل للصحة والعافية برج الحمل توقعات الأبراج حظك اليوم لمواليد برج الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

عبير نعمة تطرح أغنيتها الجديدة «بصراحة» تمهيدًا لإطلاق ألبومها الجديد

اتحاد العمال: تكليفات الرئيس بدعم الصناعة يسهم في مواجهة التحديات العالمية

إضراب بشأن الأجور يعرقل رحلات الطيران فى إيطاليا

دورتان تدريبيتان لرعاية الأطفال المعثور عليهم في البحيرة

إقبال دولي وإقليمي كبير للمشاركة في مسابقة «Climatech Run2022»

سقوط 4 قتلى.. موسكو تتهم كييف بقصف جسر فى خيرسون وأوكرانيا تنفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «2-2»

لواء.حمدى البطران

«الحرب فى الشرق» تروى مأساة هزيمة ٦٧ وفرحة نصر ١٩٧٣

ماجد حبته

رسائل المنتدى العربى للبيئة

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير الأوضاع للتغطية على مشاريعها الاستعمارية

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية