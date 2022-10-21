تعرف على حظك من خلال الأبراج الفلكية اليوم الجمعة 21 أكتوبر

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة مزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

يمكنك أنت وشخص آخر أن تصطدم في لحظة خلال هذا اليوم ولكن عليك أن تتعايش مع المشكلات بكل سهولة في التعامل وحكمة.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

العلاقات بين زملاء العمل والآخرين ستكون متناغمة، مما يجعل قائمة المهام اليومية قصيرة عليك.

برج الجوزاء

22 مايو إلى 21 يونيو

يمكن أن تكشف الزاوية الإيجابية في شخصيتك اليوم، قد تكون الحقائق التي تكتشفها عن عائلتك هي التي تساعدك على ربط النقاط وفهم المزيد عن هويتك.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

فقد حان الوقت للتواصل مع شخص ما وإخباره أنه مهما لديك وتريد أن تصارحه بحبك وإعجابك به.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

قد تكون المكافآت مرتفعة لا تتخذ قرارًا سريعًا ، لأن هذا يحتاج إلى بعض التفكير المتأني، إذا ذهبت من أجلها، فقد لا تنظر إلى الوراء أبدًا.

برج العذراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

قد يكون لديك ما يبرر رغبتك في إنفاق الأموال خلال اليوم التالي أو نحو ذلك، إما لمقابلة عمل أو لتمكينك من ترك انطباع رائع والحصول على دائرة الضوء من خلال تحسين صورتك، قد تظهر مكافآت وفرص أخرى، ربما لأنك تشع بمزيد من الثقة.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

يمكن أن تشجعك الكواكب على اكتساب المزيد من المواهب التي ولدت بها ، وتجاهل أولئك الذين قد ينتقدونك لفعل ذلك قد تكون الرومانسية أيضًا موضوعًا حارًا ومحورًا رئيسيًا في الأيام القادمة.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

يمكن إلهامك باتخاذ قرارات سريعة ولكن عليك التأني والتفكيرجيدًا قبل اتخاذ قرارات ستندم عليها فيما بعد.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

قد تكون الأيام القادمة ممتازة للتوصل إلى اتفاقيات، حتى تلك التي قد تحتاج إلى مناقشة.

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

قد يكون مظهرك الجديد هو كل ما يتطلبه الأمر للانتقال بسهولة إلى وظيفة جديدة أو الحصول على ترقية.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

تستمر الجوانب الإيجابية في جمعك مع الأشخاص الذين يشاركونك اهتماماتك، ومع من تشعر بالراحة معهم، لذا تكون مستعدًا لاستكشاف فرص جديدة خلال الأيام القادمة.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

إذا كنت تراقبهم لفترة من الوقت، فقد يكون من الخطأ أن تبدو متلهفًا جدًا إليهم لا بد أن تترك لنفسك فرصة للتفكير بشكل جيد أولًا.