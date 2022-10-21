الجمعة 21 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكتل السياسية العراقية تتفق على ترك اختيار المرشحين للوزارات لرئيس الحكومة المكلف

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
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صرح رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بأن الكتل السياسية اتفقت على طرح مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة، وترك أمر الاختيار لرئيس الحكومة.

وقال "السوداني" في بيان صحفي، صباح اليوم الجمعة،" نؤكد أن الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف، مضيفا أن معايير تسمية المرشح لشغل الحقيبة الوزارية تقوم على أساس" الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الإنتخابية لكل كتلة".

- 12 حقيبة وزارية للإطار التنسيقي الشيعي و6 وزارات لتحالف رئيس البرلمان 

كانت مصادر سياسية قد ذكرت في وقت سابق أن التشكيلة الوزارية التي ستقدم في جلسة البرلمان العراقي للمصادقة عليها يوم غد السبت ستتضمن 12 حقيبة وزارية لقوى الإطار التنسيقي الشيعي و6 وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وأربع للحزب الديمقراطي الكردستاني فضلا عن عدد من الحقائب الوزارية للمسيحيين والتركمان والأقليات الأخرى.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مقاطعة المشاركة في الحكومة القادمة فيما أعلن كل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني وتيار الجيل الجديد وكتلة إمتداد عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن الإطار التنسيقي، عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة.

وقال الإطار في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عقد اجتماعه الاعتيادي، الخميس، لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات".

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