وزيرة شئون إفريقيا بالحكومة البريطانية تشيد بالجهود المصرية قبل انعقاد مؤتمر تغير المناخ

أشادت وزيرة المملكة المتحدة لشئون إفريقيا جيليان كيجان، بدور مصر في الاستعداد لاستقبال قادة العالم لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" الشهر المقبل.

وأعربت كيجان بحسب ما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، عن شكرها لمصر لقيادة أجندة تغير المناخ، مؤكدة أن مصر بذلت كافة الجهود للاستعداد؛ لاستقبال قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27".

وقالت وزيرة المملكة المتحدة لشئون إفريقيا، إنه بعد أقل من شهر، ستستضيف مصر قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أشعر بالرغبة الشديدة في نجاح مفاوضات عقب لقائي بالقادة المصريين لما أبدوه من جهد وطاقة وحماس في الاستعداد لكوب 27.

وأشارت وزيرة المملكة المتحدة لشئون إفريقيا جيليان كيجان خلال زيارتها الرسمية الأولى في مصر إلى أهمية الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر، لافتة لدور مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت: "كنت ممتنة لإتاحة الفرصة لي للقاء القادة المصريين الشباب سواء العاملين في مجال المناخ أو رواد الأعمال الشباب، لقد أدهشتني الديناميكية والعاطفة التي ظهرت، نحن مدينون لهؤلاء الشباب وللأجيال القادمة بإحراز تقدم حقيقي في غضون شهر".

وبدأ العد التنازلي لانعقاد قمة المناخ (كوب 27)، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العالم، ومسئولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيون بالبيئة من كافة دول العالم.

ويعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.