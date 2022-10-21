الجمعة 21 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة شئون إفريقيا بالحكومة البريطانية تشيد بالجهود المصرية قبل انعقاد مؤتمر تغير المناخ

وزيرة المملكة المتحدة
وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا جيليان كيجان
ads

أشادت وزيرة المملكة المتحدة لشئون إفريقيا جيليان كيجان، بدور مصر في الاستعداد لاستقبال قادة العالم لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" الشهر المقبل.

وأعربت كيجان بحسب ما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، عن شكرها لمصر لقيادة أجندة تغير المناخ، مؤكدة أن مصر بذلت كافة الجهود للاستعداد؛ لاستقبال قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27".

وقالت وزيرة المملكة المتحدة لشئون إفريقيا، إنه بعد أقل من شهر، ستستضيف مصر قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أشعر بالرغبة الشديدة في نجاح مفاوضات عقب لقائي بالقادة المصريين لما أبدوه من جهد وطاقة وحماس في الاستعداد لكوب 27.

وأشارت وزيرة المملكة المتحدة لشئون إفريقيا جيليان كيجان خلال زيارتها الرسمية الأولى في مصر إلى أهمية الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر، لافتة لدور مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت: "كنت ممتنة لإتاحة الفرصة لي للقاء القادة المصريين الشباب سواء العاملين في مجال المناخ أو رواد الأعمال الشباب، لقد أدهشتني الديناميكية والعاطفة التي ظهرت، نحن مدينون لهؤلاء الشباب وللأجيال القادمة بإحراز تقدم حقيقي في غضون شهر".

وبدأ العد التنازلي لانعقاد قمة المناخ (كوب 27)، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العالم، ومسئولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيون بالبيئة من كافة دول العالم.

ويعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

الأمم المتحدة لتغير المناخ الديناميكية الجهود المصرية التغير المناخي المملكة المتحدة ومصر قمة المناخ كوب 27 مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ نوفمبر المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

خدعها الزوج بـ«زيارة الخالة».. ربة منزل تدفع حياتها ثمنا لـ«العتاب»

البلطي بـ 39 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور

وزيرة شئون إفريقيا بالحكومة البريطانية تشيد بالجهود المصرية قبل انعقاد مؤتمر تغير المناخ

التحقيق مع «سايسين» لترهيب الطلاب باستخدام كلب في الإسكندرية

أخبار فاتتك|صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي.. وخروج كل المحبوسين احتياطيا قريبا

«التنسيقية» تواصل الاستعداد للحوار الوطني بجلسة نقاشية حول الدين العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «2-2»

لواء.حمدى البطران

«الحرب فى الشرق» تروى مأساة هزيمة ٦٧ وفرحة نصر ١٩٧٣

ماجد حبته

رسائل المنتدى العربى للبيئة

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا