الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تداهم 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون تراخيص

علاج الإدمان
علاج الإدمان
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داهمت  قوات مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، 6 مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان،  في ظل وجود العديد من المخالفات في هذه المراكز التي يقع معظمها بأطراف المدن، ويقوم على إدارتها بعض المتعافين من الإدمان، بهدف جمع الأموال.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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