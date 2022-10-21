الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1766 قضية سرقة ومخدرات بوسائل المواصلات

شرطة النقل
شرطة النقل
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وجهت شرطة النقل والمواصلات، حملات مكبرة، استهدفت الخارجين عن القانون.

ونجحت الحملات في ضبط 1766 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة"، وتشكيل عصابي يتكون من متهمين لارتكابهما واقعة اختلاس.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً، وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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