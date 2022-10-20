شبكة تليفزيون الحياة تتصدر «ترند تويتر» بمهرجان الموسيقى العربية

تصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، بعد نقل فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 اليوم الخميس، مع إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين.



وقالت «مي سلامة»، على «تويتر»: «قناة الحياة بتعمل عظمة»، فيما قالت «منى»، إن حفل مهرجان الموسيقى العربية عُرضت مع مشاهد سينمائية جميلة، مع تراث الموسيقى المصرية.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الجديدة التي انطلقت اليوم الخميس، حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.