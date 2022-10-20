الجمعة 21 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بترعة البرمبلية بأطفيح

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت النيابة بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بترعة البرمبلية بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه ترعة البرمبلية بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعى "أ.ف" عامين ونصف العام، وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة دفن جثة طفل أطفيح انتشال الجثة

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