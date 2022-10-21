أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 21-10-2022

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس الأسعار التي سجلها خلال تعاملات أمس، رغم اتجاه سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع متأثرًا بتراجع سعر الدولار.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر الأنواع تداولًا في السوق المصري – عند 1109 بدون ثمن المصنعية التي تختلف باختلاف محلات الصاغة، كما استقر سعر الذهب عيار 18 عند 951 جنيهًا.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة في سوق الصاغة وفي أسواق المال.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,265جنيه مصري شراء 1,267 جنيه مصري عيار 22 بيع 1,160 جنيه مصري شراء 1,162 جنيه مصري عيار 21 بيع 1,107 جنيه مصري شراء 1,109 جنيه مصري عيار 18 بيع 949 جنيه مصري شراء 951 جنيه مصري عيار 14 بيع 738 جنيه مصري شراء 739 جنيه مصري عيار 12 بيع 633 جنيه مصري شراء 634 جنيه مصري الاونصة بيع 39,346 جنيه مصري شراء 39,417 جنيه مصري الجنيه الذهب بيع 8,856 جنيه مصري شراء 8,872 جنيه مصري الكيلو بيع 1,265,143 جنيه مصري شراء 1,267,429 جنيه مصري

أسعار الذهب في سوق المال

عيار الذهب جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,024 جنيه مصري $52.46 سعر الذهب عيار 22 938.99 جنيه مصري $48.09 اسعار الذهب عيار 21 896.32 جنيه مصري $45.91 اسعار الذهب عيار 18 768.27 جنيه مصري $39.35 سعر الذهب عيار 14 597.54 جنيه مصري $30.60 سعر الذهب عيار 12 512.17 جنيه مصري $26.23 سعر الذهب عيار 9 384.13 جنيه مصري $19.67 اسعار أوقية الذهب 31,857 جنيه مصري $1,632 اسعار الجنيه الذهب 7,171 جنيه مصري $367.25 اسعار كيلو الذهب 1,024,343 جنيه مصري $52,463

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم متأثرة بتراجع سعر الدولار خلال نفس التعاملات.

ارتفع سعر الذهب العالمي عند مستويات قرب الـ1645 دولار للأوقية مرتفعة بنسبة 1%، وصعدت العقود الآجلة للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم ما يعادل 1% أيضًأ، ارتفاعًا إلى مستويات قرب الـ 1650 دولار للأوقية.