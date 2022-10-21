الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 21-10-2022

الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس الأسعار التي سجلها خلال تعاملات أمس، رغم اتجاه سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع متأثرًا بتراجع سعر الدولار.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر الأنواع تداولًا في السوق المصري – عند 1109 بدون ثمن المصنعية التي تختلف باختلاف محلات الصاغة، كما استقر سعر الذهب عيار 18 عند 951 جنيهًا.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة في سوق الصاغة وفي أسواق المال.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 

الوحدة   سعر الذهببالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,265جنيه مصريشراء 1,267 جنيه مصري
عيار 22بيع 1,160 جنيه مصريشراء 1,162 جنيه مصري
عيار 21بيع 1,107 جنيه مصريشراء 1,109 جنيه مصري
عيار 18بيع 949 جنيه مصريشراء 951 جنيه مصري
عيار 14بيع 738 جنيه مصريشراء 739 جنيه مصري
عيار 12بيع 633 جنيه مصريشراء 634 جنيه مصري
الاونصةبيع 39,346 جنيه مصريشراء 39,417 جنيه مصري
الجنيه الذهببيع 8,856 جنيه مصريشراء 8,872 جنيه مصري
الكيلوبيع 1,265,143 جنيه مصري شراء 1,267,429 جنيه مصري
   

 

 

أسعار الذهب في سوق المال 

عيار الذهب جنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,024 جنيه مصري $52.46
سعر الذهب عيار 22938.99 جنيه مصري $48.09
اسعار الذهب عيار 21896.32 جنيه مصري $45.91
اسعار الذهب عيار 18768.27 جنيه مصري$39.35
سعر الذهب عيار 14597.54 جنيه مصري$30.60
سعر الذهب عيار 12512.17 جنيه مصري$26.23
سعر الذهب عيار 9384.13 جنيه مصري$19.67
اسعار أوقية الذهب31,857 جنيه مصري$1,632
اسعار الجنيه الذهب7,171 جنيه مصري$367.25
اسعار كيلو الذهب1,024,343 جنيه مصري$52,463

 

 

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم متأثرة بتراجع سعر الدولار خلال نفس التعاملات.

ارتفاع سعر الطن.. بورصة الأرز الشعير اليوم الخميس في مصر 2022

تقارير دولية: ارتفاع جديد فى سعر الدولار.. وخسائر للذهب

 ارتفع سعر الذهب العالمي  عند مستويات قرب الـ1645 دولار للأوقية مرتفعة بنسبة 1%، وصعدت العقود الآجلة للذهب  خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم ما يعادل 1% أيضًأ، ارتفاعًا إلى مستويات قرب الـ 1650 دولار للأوقية.

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ارتفاع سعر الطن.. بورصة الأرز الشعير اليوم الخميس في مصر 2022

الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب كيلو الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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