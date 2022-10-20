الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 7 آلاف حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية
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واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية شن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أثمرت جهودها عن ضبط (25) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 30 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ (7226) حكما قضائيا متنوعا وضبط (15) قطعة سلاح ناري وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

الامن العام مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر القليوبية 25 قضية الاقراص المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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