الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اللجنة «السعودية - الإسبانية» تعقد دورتها الثالثة فى مدريد لتعزيز التعاون الاقتصادى

وزير الاقتصاد والتخطيط
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم
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يشارك وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية - الإسبانية المشتركة (SSJC)، والتي تُعقد غدًا في مدينة مدريد الإسبانية، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين.

وتشكلت اللجنة في 2007، فيما كانت آخر دوراتها المنعقدة في الرياض عام 2018، حيث تهدف اللجنة إلى تعزيز ورفع مستوى التنسيق والتعاون في شتى القطاعات بين البلدين.

ويترأس وفد المملكة، وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة من الجانب السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وبمشاركة ممثلين من ووزارة الطاقة، ووزارة الرياضة، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وقال الإبراهيم: "تعتبر الشراكات الدولية عاملًا أساسيًا لتسريع التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تشكّل هذه اللجنة فرصة استراتيجية لبناء علاقات ثنائية أوثق وأعمق بين المملكتين، وفي ظل رؤية السعودية 2030، تلتزم المملكة العربية السعودية بمواصلة دورها ضمن المجتمع الدولي وبدفع عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة دعمًا لتنويع الاقتصاد وتحقيق المصالح المشتركة والشاملة".

وأضاف: "من خلال الاستثمارات والتبادل الثقافي ونقل المعرفة والتكنولوجيا؛ سنمكّن المزيد من فرص التعاون والإمكانات الهائلة للسعودية واقتصادها المتسارع في النمو، ونسعى بشراكتنا العميقة مع إسبانيا إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتعاون التجاري لتحقيق الطموحات التي يسعى لها الجميع".

ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للجنة السعودية الإسبانية المشتركة أعمالا متنوعة، تشمل اجتماع اللجنة المشتركة، إضافة إلى عقد منتدى الاستثمار السعودي الإسباني، وعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي الإسباني، وعددًا من الاجتماعات الثنائية والزيارات الميدانية.

يأتي ذلك تأكيدًا لعمق العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا في نهاية عام 2021 إلى 20.3 مليار ريال بصادرات سعودية بلغت 11.4 مليار ريال، فيما بلغت الواردات من إسبانيا ما قيمته 8.9 مليار ريال حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

المملكة العربية السعودية الدورة الثالثة للجنة السعودية - الإسبانية SSJC مدينة مدريد رئيس اللجنة السعودية الإسبانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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