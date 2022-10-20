الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كرواتيا تسعى إلى فصل مصفاتها للتكرير عن النفط الروسى

النفط الروسي
النفط الروسي
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تشمل عملية الإصلاح المكثفة التي بدأت في مصفاة رييكا الكرواتية لتكرير النفط، فصل المنشأة عن نفط روسي يستخدم في تصنيع الوقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الخميس، عن وزير الاقتصاد الكرواتي دافور فيليبوفيتش قوله للصحفيين في زغرب، إن رييكا تستخدم حاليا في المقام الأول، زيت الغاز المفرغ المستورد من روسيا، مضيفا أن عملية الإصلاح ستجعل من الممكن للمصفاة التوقف عن استخدام زيت الغاز المفرغ.

وقال فيليبوفيتش إن "إصلاح مصفاة رييكا يجب أن يستكمل بحلول الربيع، ولذلك، لن ندخل في مشاكل، لأننا لن نتمكن من استخدام زيت الغاز أكثر من ذلك".

وبدأ في فبراير الماضي سريان عقوبات أوروبية على صادرات منتجات نفطية مكررة تنقل عبر البحر من روسيا.

وسيسري ذلك أيضًا على زيت الغاز المفرغ، وهو منتج ناتج عن عملية استخلاص خام النفط، حيث يدخل في صناعات الوقود مثل البنزين والديزل، في مصافي التكرير الأكثر عصرية وتفتقر إليها روسيا.

وقالت مؤسسة "جالب إنرجيا إس جي بي إس" البرتغالية التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي، في وقت سابق هذا العام، إن روسيا تشكل 50% من المعروض العالمي من زيت الغاز المفرغ.

وقال فيليبوفيتش إنه لا يتوقع أن يشكل معروض الديزل والبنزين مشكلة هذا الشتاء. 

وتجري المصفاة، التي تتولى تشغيلها شركة أندرستريا نافتي، أعمال الإصلاح التي قد تستمر حتى أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، عقد المستشار الألماني أولاف شولتس اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، قبيل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويهدف اللقاء إلى تنسيق مواقف الجانبين قبل بدء المشاورات مع زعماء باقي الدول الأعضاء في التكتل الذي يضم 27 دولة.

مصفاة رييكا الكرواتية تكرير النفط نفط روسي وزير الاقتصاد الكرواتي رييكا زيت الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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