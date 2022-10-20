الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض مقتل شاب بأحد شوارع مدينة نصر

مقتل
مقتل
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يكثف ضباط مباحث القاهرة من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتولا طعنا بالسكين فى أحد الشوارع بمدينة نصر لضبط المتهم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتولا بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره مُصابًا بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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