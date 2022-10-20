بالتزامن مع حملة «المتحدة».. ضبط تشكيل عصابى يروّج أدوية مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط تشكيل عصابى لترويج أدوية وعقاقير مجهولة المصدر بزعم علاج الأمراض المزمنة، بالتزامن مع إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

كانت تحريات ومعلومات أجهزة الأمن، أكدت قيام تشكيل عصابى ضم عددا من الأشخاص بالإعلان عن ترويج علاج بعض الأمراض المزمنة ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين فى نطاق محافظة الجيزة وتم تحديد القائمين عن الإعلان وضبطه.

كما عثر على كمية من العقاقير الطبية المروج عنها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة.