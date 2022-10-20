مصادرة 2.5 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 2.5 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص قبل بيعها للمواطنين في القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 2.5 طن لحوم يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.