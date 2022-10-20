القبض على شاب عاريًا أمام إحدى المدارس بطنطا

كشف الأجهزة الأمنية ما تم رصده من تداول مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه أحد الأشخاص مجرّدًا من ملابسه العلوية، ومُمسكاً بيده عصا خشبية أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا الغربية.

بالفحص، أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم ثان_طنطا_بالغربية).. وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتشاجر مع بعض الأشخاص بمحيط المدرسة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.