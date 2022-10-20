الخميس 20 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شاب عاريًا أمام إحدى المدارس بطنطا

جريدة الدستور
ads

كشف الأجهزة الأمنية ما تم رصده من تداول مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه أحد الأشخاص مجرّدًا من ملابسه العلوية، ومُمسكاً بيده عصا خشبية أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا الغربية.

بالفحص، أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم ثان_طنطا_بالغربية).. وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتشاجر مع بعض الأشخاص بمحيط المدرسة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. التحقيق مع هناء حمزة أمام «تأديبية الأوليمبية»

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من العودة للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز

مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء فى الشرقية

رمضان 2023.. إيمى طلعت زكريا تنضم لفريق عمل مسلسل «عودة البارون»

فى 7 نقاط.. أبرز أهداف مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية

القبض على شاب عاريًا أمام إحدى المدارس بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

د هند جاد

40 فكرة فى مقال

عبدالله شريف

القاهرة الإخبارية.. لا بديل عن النجاح

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

عبد الرحيم طايع

الموت في المدارس!

ماجد حبته

رمالنا السوداء

محمد العسيري

عندما تضحك الرمال

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا