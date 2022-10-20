مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء فى الشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها صعقًا بالكهرباء، أثناء أداء بعض الأعمال المنزلية بدائرة مركز شرطة أبوكبير محافظة الشرقية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوكبير بورود بلاغ مفاده مصرع سيدة تُدعي (س.أ- 57 عامًا- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية) أثناء عملها بعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية داخل المنزل مما نتج عنه صعقها ووفاتها ولم تتهم أسرتها أحدا بالتسبب في ذلك.

جرى نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود شحوب بالجسم ولا توجد إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة صدمة عصبية ونفى الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.