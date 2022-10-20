القوات البحرية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين

تحتفل القوات البحرية بعيدها الخامس والخمسين الذى يوافق يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذى يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية.

وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، أن المجد الذي تحقق فى هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية ومقدمة للانتصار العظيم الذي تحقـق في السادس من أكتوبر 1973.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية.

كما أشار إلى أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لم تبخل بأي جهـد فـى دعـم وتطوير قواتنا البحرية، حيث تم دعم البنية التحتية بتطوير وتحديث القائم منها وإنشاء العديد مـن القواعد البحرية والموانئ والأرصفة بما يتناسب مع المقاييس العالمية في المجال البحـرى ومطالب العمليات البحرية بهدف العمل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في آن واحد وبقدرات قتالية عالية، مما جعل القوات البحرية قادرة على تأمين مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي.

واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتوجيه التهنئة للضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية بعيدهم المجيد، مقدماً لهم الشكر على ما يبذلونه لوطنهم المفدى من جهد وعرق فى سبيل طمأنة شعب مصر العظيم بأن لديه قوات بحرية بها رجال أشداء أعينهم ساهرة تحرس فى سبل الله، مجددين العهد لله والوطن على الاستمرار فى بذل الجهد للحفاظ على ما نمتلكه من قدرات وأن نستمر فى تطويرها وتحديثها بما يضمن الإستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مكتسباتها.