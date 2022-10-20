الخميس 20 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام كهربائي بتهمة اغتصاب ابنة زوجته في المرج

إعدام
إعدام
ads

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة كهربائي بالإعدام شنقا، بتهمة اغتصاب ابنة زوجته بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بقيام زوجها الثاني باغتصاب نجلتها من طليقها، مضيفة أنها فوجئت بابنتها في حالة أعياء ونزيف شديد، وبسؤالها أخبرتها أن زوجها استغل غيابها وقام باغتصابها بالقوة، وعندما حاولت منعه ومقاومته، هددها بسلاح أبيض كان بحوزته.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة الواقعة. والقت قوات الأمن القبض على زوج الأم المتهم بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته على النحو المشار إليه في التحقيقات، وتحرر المحضر اللازم.

جنايات القاهرة معاقبة كهربائي بالإعدام شنقا اغتصاب ابنة زوجته المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من العودة للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز

«ادعم مو».. طريقة التصويت لـ «محمد صلاح» في جوائز جلوب سوكر 2022

طرح أراضٍ جديدة وعملة تذكارية بـ435 جنيهًا.. 8 قرارات لمجلس الوزراء

خبير اقتصادي: مبادرة «ابدأ» ستعمل على تنشيط قطاع التصنيع المحلي

أمطار غزيرة ورعد وبرق شمال البحر الأحمر

الباز: «الأزمات اللى حصلت فى مصر من 2011 لو فى بلد تانية كانت خربت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

د هند جاد

40 فكرة فى مقال

عبدالله شريف

القاهرة الإخبارية.. لا بديل عن النجاح

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

عبد الرحيم طايع

الموت في المدارس!

ماجد حبته

رمالنا السوداء

محمد العسيري

عندما تضحك الرمال

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا