إعدام كهربائي بتهمة اغتصاب ابنة زوجته في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة كهربائي بالإعدام شنقا، بتهمة اغتصاب ابنة زوجته بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بقيام زوجها الثاني باغتصاب نجلتها من طليقها، مضيفة أنها فوجئت بابنتها في حالة أعياء ونزيف شديد، وبسؤالها أخبرتها أن زوجها استغل غيابها وقام باغتصابها بالقوة، وعندما حاولت منعه ومقاومته، هددها بسلاح أبيض كان بحوزته.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة الواقعة. والقت قوات الأمن القبض على زوج الأم المتهم بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته على النحو المشار إليه في التحقيقات، وتحرر المحضر اللازم.