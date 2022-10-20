الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس كوريا الجنوبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس يون سوك، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، في إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وفي ضوء النماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر فى العديد من المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ، خاصةً في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس "جمهورية كوريا"، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما.

من جانبه، أعرب الرئيس الكوري عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مثمنًا تميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، ومعربًا عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصةً الاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي جمهورية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك

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وائل لطفي

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