الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها فى السلام للمفتى

المتهمة
المتهمة
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قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه في مدينة السلام للمفتي، حيث اعترفت المتهمة في التحقيقات بالاتفاق مع عشيقها على قتل زوجها بسبب فارق السن بينها وبين زوجها الذي أدمن المخدرات واعتياده ضربها باستمرار.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعید أ ـ طریق بلبیس، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لمواطن في العقد الخامس من العمر.

وتشكل فريق بحث بقيادة مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى "س.ف" يبلغ من العمر 44 سنة، ويعمل سمسار عقارات، یرتدي ملابسه كاملة ولا توجد بها أية إصابات ظاھریة، وعثر برفقته على كافة المتعلقات.

وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدًا ولم يشتبه في الحادث جنائيًا، وبتوقیع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ورد تقریره یفید بأن الوفاة نتیجة ھبوط حاد بالدورة الدمویة إثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبھة جنائیة بالوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن زوجة المتوفي "أ. س" تبلغ من العمر 28 سنة ربة منزل، وراء ارتكاب الواقعة، لارتباطها بعلاقة مع شخص يدعى"م. ع"، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھا، وبمواجهتها بالتحریات وتضییق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها ويعمل جزارًا ويبلغ من العمر 27 سنة وصديقه.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمة كانت تبكى فى جنازة زوجها وتتظاهر بالحزن لإبعاد الشبهة عنها.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة قتل زوجها مدينة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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