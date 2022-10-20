العثور على جثة شخص متحللة داخل شقة بمدينة نصر

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لشخص في العقد الرابع من عمره داخل شقته بمدينة نصر في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص في العقد الرابع من عمره داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.