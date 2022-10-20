الخميس 20 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شخص متحللة داخل شقة بمدينة نصر

جثة
جثة
ads

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لشخص في العقد الرابع من عمره داخل شقته بمدينة نصر في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص في العقد الرابع من عمره داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة نصر جثة متحللة مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

العوضى: خروج 1040 محبوسًا احتياطيًا و12 محكومًا عليهم منذ إعادة تفعيل «العفو الرئاسى»

التيار الصدري في العراق يتبرأ من تشكيل مجموعات عسكرية خاصة جديدة

طارق الخولى: دفعة عفو رئاسى جديدة الأسبوع المقبل

بالأسماء.. 4 مصابين جراء حريق باخرة سياحية فى أسوان

وزير القوى العاملة يوجه بوضع أفكار وآليات جديدة لتفعيل دور «أجهزة السلامة والصحة المهنية»

نقابة البترول تستقبل وفد اللجنة العمالية بشركة سابك السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

40 فكرة فى مقال

عبدالله شريف

القاهرة الإخبارية.. لا بديل عن النجاح

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

عبد الرحيم طايع

الموت في المدارس!

ماجد حبته

رمالنا السوداء

محمد العسيري

عندما تضحك الرمال

خالد عكاشة

المسيرات الإيرانية.. والجرم المشهود

مدحت بشاى

عز الدين نجيب الناقد والمُبدع المُؤسس

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا

إسرائيل تعتقل فلسطينيا تشتبه بانتمائه لـ«عرين الأسود»