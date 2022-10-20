أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبيل صوم الميلاد

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الفعاليات، وذلك قبيل صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 25 نوفمبر المقبل.

إذ اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، دورة خاصة بعنوان "العالم يحتاج إلى أب" لخدام الرجال الحرفيين من أبناء الإيبارشية، والذي جرت فعالياتها على مدار ٤ أيام خلال أسبوعين، في كنيسة القديسة الملكة هيلانة بعرب المعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

حيث اشتملت الدورة على ٨ محاضرات وورشة عمل، وفي الختام ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة، ووزع شهادات التقدير على ٧٠ خادما المشاركين في الدورة.

زيارة نيافة الأنبا چوزيف للسفيرة المصرية بزيمبابوي

ومن جهته زار نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا السفيرة سلوى موافي سفيرة مصر بزيمبابوي، وذلك بمقر إقامتها بالعاصمة هراري، وذلك تلبية للدعوة التي وجهتها السفيرة، التي تولت منصبها سفيرة لمصر بزيمبابوي مؤخرًا.

رافق نيافته أثناء الزيارة وفد من الآباء الكهنة، هم: القس بيشوي رمزي والقس مايكل شيرونجا والقس دانيال عطاالله.

الاحتفال بخريجي الشهادات بالشرقية والعاشر

ومن جهته نظمت إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، خمسة حفلات لتخريج أبناء الإيبارشية من الحاصلين على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات لعام ٢٠٢٢ .

أقيمت الحفلات الخمسة في عدد من كنائس الإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

وفي السياق ذاته كرم نيافته خدمة القلب الفرحان لذوي الهمم متحدي الإعاقة.

رسامة شمامسة لكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمطاي

صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي وتوابعها القداس الإلهي الأحد الماضي في كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٣ من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس.

وفي السياق ذاته وزع نيافته جوائز على خدمة تعليم الكبار، وقدم كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم.